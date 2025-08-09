44 беспилотника сбиты над Крымом и 10-ю регионами России за четыре часа

«В период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь — над территорией Краснодарского края, семь — над территорией Тульской области, пять — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Курской области, четыре — над территорией Орловской области, три — над территорией московского региона, в том числе два летевших на Москву, три — над территорией Республики Крым, три — над территорией Республики Татарстан, два — над акваторией Азовского моря и один — над территорией Республики Адыгея», — говорится в сообщении.
Одиннадцать украинских беспилотников были уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей за три часа утром в субботу. Еще десять дронов сбиты над другими регионами России.
Также ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на субботу уничтожили 97 украинских беспилотников над регионами РФ.
