44 беспилотника сбиты над Крымом и 10-ю регионами России за четыре часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. ПВО уничтожила 44 украинских беспилотника с 8.00 до 12.00, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь — над территорией Краснодарского края, семь — над территорией Тульской области, пять — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Курской области, четыре — над территорией Орловской области, три — над территорией московского региона, в том числе два летевших на Москву, три — над территорией Республики Крым, три — над территорией Республики Татарстан, два — над акваторией Азовского моря и один — над территорией Республики Адыгея», — говорится в сообщении.

Одиннадцать украинских беспилотников были уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей за три часа утром в субботу. Еще десять дронов сбиты над другими регионами России.

Также ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на субботу уничтожили 97 украинских беспилотников над регионами РФ.

