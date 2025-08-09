Глава Башкирии в Стерлитамаке встретился с семьями погибших участников СВО.

Сегодня, 9 августа, в Стерлитамаке в Доме СВОих Глава Башкортостана встретился с семьями погибших участников СВО, членами Ассоциации ветеранов СВО города и местного отделения комитета семей воинов Отечества.
Руководитель региона принес семьям погибших воинов искренние слова соболезнования.
«Башкортостан всегда будет помнить о ваших сыновьях, будет рядом с вами. Не замалчивайте свои проблемы, обращайтесь. Главное не замыкаться в себе. Администрация муниципалитета всегда должна быть с вами на связи. Напоминаю, что дети погибших ребят после окончания школы могут поступать без конкурса в выбранные вузы. В этом году правом воспользовались более 300 детей участников СВО»- подчеркнул Радий Хабиров.
Глава Башкирии передал ордена генерала Шаймуратова, которыми бойцы награждены посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО супруге Владимира Николаева и сестре Юрия Евстафьева. Медалью генерала Шаймуратова руководитель республики наградил сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Стерлитамака, финалиста программы «Герои Башкортостана» Олега Конева, и участников СВО Азата Кидрячева и Дмитрия Бахтина.
Комитетом семей воинов Отечества, созданным в декабре 2022, в Стерлитамаке руководит Янина Волочаева. Ее супруг Валентин Волочаев ушел на фронт добровольцем в составе башкирского батальона имени Александра Доставалова. К сожалению, Валентин с позывным «Волк» погиб в зоне СВО. Награжден орденом Мужества посмертно.
«Среди ключевых задач наших организаций — оказание всесторонней помощи ветеранам боевых действий и семьям погибших героев, обеспечение поддержки в трудные моменты жизни, — рассказала Янина Волочаева. — Проведение патриотического воспитания молодёжи с целью формирования уважения к истории, культуре и традициям своей страны, укрепление связей между ветеранами через регулярные встречи, обмен опытом и оказание моральной поддержки друг другу».
Она также отметила, что еще одной главной задачей для их организаций является психологическая помощь для ветеранов СВО, уже отдавших свой долг Родине, и их адаптация к мирной жизни. Для этого члены комитета семей воинов Отечества прошли соответствующее обучение.
Глава республики отметил, что это один из важных и нужных моментов.
«Воины будут нуждаться в нашей поддержке после завершения СВО. Будем помогать им адаптироваться к мирной жизни», — отметил Радий Хабиров.