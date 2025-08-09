Глава Башкирии в Стерлитамаке встретился с семьями погибших участников СВО.

«Башкортостан всегда будет помнить о ваших сыновьях, будет рядом с вами. Не замалчивайте свои проблемы, обращайтесь. Главное не замыкаться в себе. Администрация муниципалитета всегда должна быть с вами на связи. Напоминаю, что дети погибших ребят после окончания школы могут поступать без конкурса в выбранные вузы. В этом году правом воспользовались более 300 детей участников СВО»- подчеркнул Радий Хабиров.