В Красноармейском районе обломки БПЛА повредили дома и сети

В Красноармейском районе фрагменты беспилотников упали по пяти адресам в хуторе Трудобеликовском. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

В двух случаях повреждений нет, а по трем остальным адресам — обнаружены выбитые стекла, повреждения заборов, электрических сетей, кровли и фасадов домов. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы.

Ранее обломки БПЛА также обнаружили в Славянском районе — в поселке Вишневом и Славянске-на-Кубани. В отдельных случаях повреждены крыши, навесы, стеклопакеты и подводящий газопровод; утечки газа нет. В Северском районе, в поселке Ильском, обломки дрона упали в огород, повредив автомобиль и забор.

По данным оперштаба, обследование территорий продолжается. Всего за двое суток системы ПВО уничтожили 27 беспилотников над Кубанью и 32 — над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше