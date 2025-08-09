Силы ПВО сбили над Краснодарским краем ещё два беспилотника

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, два аппарата над территорией Кубани отразили и уничтожили силы ПВО с 12:00 до 15:30. О попытке атаки БПЛА акваторий Чёрного и Азовского морей не сообщается. Всего военные в указанный период над территорией России сбили 27 беспилотников.
Напомним, Краснодарский край вторые сутки подвергается массированной атаке БПЛА. Из-за угрозы в некоторых районах региона отсутствует мобильный интернет.
