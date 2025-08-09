Ричмонд
ВС РФ уничтожили авиабомбой ФАБ-3000 пункт дислокации бригады ВСУ в ДНР

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили авиабомбой ФАБ-3000 пункт временной дислокации 63-й отдельной егерской бригады ВСУ в районе Красноармейска ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделений 63-й отдельной егерской бригады ВСУ с применением ФАБ-3000 УМПК в районе н. п. Красноармейск (ДНР) и пункта временной дислокации подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ с применением ЛМУР (легкой многоцелевой управляемой ракеты — прим. ТАСС) в районе н. п. Федоровка (ДНР)», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что удары наносились по заранее разведанным целям. Видео объективного контроля с беспилотника подтвердило уничтожение пунктов временной дислокации соединений ВСУ в ДНР.