Над Краснодарским краем уничтожили 19 украинских БПЛА

Над территорией Краснодарского края в период с 15.30 до 18.00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа, еще четыре БПЛА было ликвидировано над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, всего в этот период над территорией России было уничтожено 35 украинских БПЛА. Из них девять дронов ликвидировали над территорией Брянской области, два — над Калужской областью, один — над Московским регионом.

Как ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, за двое суток системы ПВО уничтожили 27 беспилотников над регионом и еще 32 дрона над акваториями Черного и Азовского морей.

В Краснодаре второй день подряд продолжаются перебои с мобильным интернетом, Глава Кубани объяснил, что отключения связаны с обеспечением безопасности в отдельных муниципалитетах края.

