Операторы ударных беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ на Запорожском направлении вынудили ВСУ отказаться от использования спецназа на отдельных участках фронта. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода БПЛА дивизии с позывным «Грибник».
По его словам, украинские спецподразделения были вынуждены покинуть некоторые участки в Запорожской области.
«Такие подразделения довольно быстро эвакуировались с нашего направления. Последний раз спецназ применялся в полосе нашей дивизии в 2024 году», — рассказал он.
По его словам, на их участке практически отсутствуют лесопосадки, так как они разрушены артиллерией, из-за чего даже хорошо подготовленным бойцам крайне сложно найти укрытие. Он добавил, что людей с РЭБ-ранцами легко обнаружить с помощью дронов, таких как Mavic, на значительном расстоянии, что вскоре привело к прекращению их активности.
Командир добавил, что украинские спецназовцы и бойцы Нацгвардии не раз попадали в засады под Работино и Белогорьем, неся серьёзные потери.
Ранее стало известно, что передавшие ВС РФ координаты заградотрядов военные ВСУ оставили позиции. Украинские боевики трусливо сбежали вглубь Днепропетровской области.