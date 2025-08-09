Пограничников с запада Украины бросают на передовую: ситуация для ВСУ в Сумской области накаляется

Собеседник ТАСС отметил, что пограничники из Закарпатья будут участвовать в боевых действиях вместе с теми, кого они недавно задерживали на границе и передавали в территориальные центры комплектования (ТЦК). Многие военнослужащие уже получили уведомления о переводе в боевые части.