Российские силовые структуры сообщили, что командование украинской армии перебрасывает пограничников из Закарпатской области в Сумскую из-за значительных потерь. По данным источников ТАСС, пограничников теперь отправляют на передовую.
Собеседник ТАСС отметил, что пограничники из Закарпатья будут участвовать в боевых действиях вместе с теми, кого они недавно задерживали на границе и передавали в территориальные центры комплектования (ТЦК). Многие военнослужащие уже получили уведомления о переводе в боевые части.
Источник также рассказал о трагическом инциденте: 7 августа обнаружили тело украинского бойца из 94-го погранотряда, который, предположительно, покончил с собой. Местные жители считают, что его могли убить свои же при попытке бегства за границу после получения приказа об отправке на линию боевого соприкосновения.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают группировку в Сумской области. Киев стягивает туда резервы со всех направлений, включая элитные подразделения, оснащенные артиллерией и бронетехникой производства стран НАТО.