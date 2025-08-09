Раздавал другим подразделениям своих же боевиков: вот чем занимается командование ВСУ

Силовики РФ узнали личные данные и номер телефона командира 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Юрия Гупалюка, который «раздает» своих подчиненных другим подразделениям. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В некоторых постах родственники сообщали, что их сын или муж погиб, будучи прикомандированным к 95-й, 82-й, 79-й отдельным десантно-штурмовым бригадам. Объясняется это тем, что комбриг 156-й омбр полковник Гупалюк попросту раздает своих людей в распоряжение других командиров под видом командировок», — рассказал источник.
Отмечается, что, фактически, руководство боевиков отстранило Гупалюка от командования бригадой, ограничив тем самым его полномочия отправлять свой состав в «командировку» в один конец. Причины такого решения не ясны, подчеркивает спикер.
Однако, предполагает он, вполне вероятно, что киевский полковник зарекомендовал себя не с самой лучшей стороны с момента прибытия на передовую в Сумскую область, либо же бездумно «растратил добрую часть личного состава».
Как KP.RU писал ранее, родственники пропавших без вести украинских боевиков планируют поехать в Сумы и призвать к ответу командиров ВСУ. По мнению российских силовиков, у них мало что может получиться.