Раздавал другим подразделениям своих же боевиков: вот чем занимается командование ВСУ

«В некоторых постах родственники сообщали, что их сын или муж погиб, будучи прикомандированным к 95-й, 82-й, 79-й отдельным десантно-штурмовым бригадам. Объясняется это тем, что комбриг 156-й омбр полковник Гупалюк попросту раздает своих людей в распоряжение других командиров под видом командировок», — рассказал источник.