В Воронежской области беспилотник попал в жилой дом

За ночь было уничтожено около 10 БПЛА над Воронежской областью, сообщил Гусев.

Источник: РИА "Новости"

В Воронежской области обломки БПЛА повредили стену жилого дома. Об этом сообщает губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома», — заявил губернатор в telegram-канале. Он также отметил, что пострадавших в результате атаки нет. За ночь над областью было сбито около десяти беспилотников.

Воронежская область ранее уже сталкивалась с атаками беспилотников: силы ПВО регулярно сбивают БПЛА, а в отдельных случаях сообщалось о повреждении жилых домов их обломками. Губернатор Александр Гусев неоднократно информировал жителей о сохраняющемся режиме опасности и необходимости соблюдать меры предосторожности.

