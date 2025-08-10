Российские силовики сообщили о состоянии пленного наёмника ВСУ из Вьетнама

Напомним, ранее наёмник ВСУ из Вьетнама был взят в плен на краснолиманском направлении в ДНР. Заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил в беседе с aif.ru, что иностранцу может грозить наказание от 7 до 20 лет колонии или пожизненное заключение.