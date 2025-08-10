Российские силовики сообщили о состоянии пленного наёмника ВСУ из Вьетнама

Состояние 23-летнего наёмника ВСУ из Вьетнама, взятого в плен бойцами ВС России, находится в норме, сообщили журналистам в российских силовых структурах.
«Состояние нормальное», — сказал источник в органах, которого цитирует ТАСС.
У него нашли шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ, куда набирают боевиков из разных государств. Пленный утверждает, что оказался единственным выжившим после удара, нанесённого по его подразделению.
Напомним, ранее наёмник ВСУ из Вьетнама был взят в плен на краснолиманском направлении в ДНР. Заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил в беседе с aif.ru, что иностранцу может грозить наказание от 7 до 20 лет колонии или пожизненное заключение.