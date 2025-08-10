Ричмонд
В Миллерове из-за ночной атаки БПЛА в нескольких частных домах выбиты стекла

Ростовская область, 10 августа 2025. DON24.RU. В Миллерове из-за ночной атаки БПЛА в нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден забор. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: Don24.ru

Уточняется, что силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив вражеские беспилотники в Миллеровском и Чертковском районах. Никто из людей не пострадал.

Ранее Юрий Слюсарь посетил многоквартирный дом в Ростове, куда ночью врезался беспилотник.

