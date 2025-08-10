В Миллерове из-за ночной атаки БПЛА в нескольких частных домах выбиты стекла

Уточняется, что силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив вражеские беспилотники в Миллеровском и Чертковском районах. Никто из людей не пострадал.
Ранее Юрий Слюсарь посетил многоквартирный дом в Ростове, куда ночью врезался беспилотник.
