Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России за ночь сбили 121 украинский БПЛА

Из них 29 аппаратов уничтожили в Краснодарском крае.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 121 украинский БПЛА над регионами РФ и Азовским морем.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 9 августа до 06:10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 — над территорией Краснодарского края, 15 — над территорией Республики Крым, 13 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Белгородской области, 9 — над территорией Воронежской области, 8 — над территорией Саратовской области, 8 — над территорией Ставропольского края, 7 — над территорией Калужской области, 6 — над территорией Тульской области, 5 — над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Рязанской области, 2 — над акваторией Азовского моря, 1 — над территорией Смоленской области, 1 — над территорией Орловской области и 1 — над территорией Тверской области», — сказали в ведомстве.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше