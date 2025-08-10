121 украинский дрон были уничтожены над регионами РФ и Азовским морем за ночь

Минобороны России сообщило о масштабной атаке беспилотников, предпринятой украинскими силами в ночное время. Над несколькими регионами страны, а также над акваторией Азовского моря были уничтожены и перехвачены в общей сложности 121 беспилотный летательный аппарат. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ходе ночной атаки было уничтожено и перехвачено 29 беспилотников над Краснодарским краем, 15 над Республикой Крым, 13 над Брянской областью и 12 над Белгородской областью. Над Воронежской областью сбили девять дронов, по восемь над Саратовской областью и Ставропольским краем, семь над Калужской областью, шесть над Тульской областью, пять — над Ростовской областью. Четыре беспилотника были уничтожены над Рязанской областью, два над акваторией Азовского моря, а по одному над Смоленской, Орловской и Тверской областями.
Напомним, 9 июля подразделения Вооруженных сил России вернули под контроль населенный пункт Яблоновка в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась силами группировки войск «Центр» и завершилась полным освобождением этого села от противника.