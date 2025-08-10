121 украинский дрон были уничтожены над регионами РФ и Азовским морем за ночь

В ходе ночной атаки было уничтожено и перехвачено 29 беспилотников над Краснодарским краем, 15 над Республикой Крым, 13 над Брянской областью и 12 над Белгородской областью. Над Воронежской областью сбили девять дронов, по восемь над Саратовской областью и Ставропольским краем, семь над Калужской областью, шесть над Тульской областью, пять — над Ростовской областью. Четыре беспилотника были уничтожены над Рязанской областью, два над акваторией Азовского моря, а по одному над Смоленской, Орловской и Тверской областями.