Бойцы ВС РФ пленили 23-летнего наемника ВСУ из Вьетнама

Ранее появлялась информация, что речь идет о гражданине Вьетнама. Отмечается, что пленный были из 4-го интернационального легиона ВСУ, на это указывают его шевроны. Бойцам ВС РФ он рассказал, что никого из его сослуживцев не осталось, все погибли при ударе по позиции.