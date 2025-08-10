Ричмонд
Бойцы ВС РФ пленили 23-летнего наемника ВСУ из Вьетнама

Силовики сообщили ТАСС, что состояние пленного иностранца нормальное.

Российские бойцы пленили иностранного наемника ВСУ, который приехал из Вьетнама. Он был единственным, кто остался живым при ударе по позиции его подразделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«23 года парню, юго-восточный азиат. Состояние нормальное», — сообщил агентству собеседник.

Ранее появлялась информация, что речь идет о гражданине Вьетнама. Отмечается, что пленный были из 4-го интернационального легиона ВСУ, на это указывают его шевроны. Бойцам ВС РФ он рассказал, что никого из его сослуживцев не осталось, все погибли при ударе по позиции.

Силовые структуры рассказывают, что в плен попадают все больше иностранных наемников ВСУ. С ними общаются посредством голосовых переводчиков.

Ранее был опубликован список пленных ВСУ, которых Киев отказался забирать. В перечне имена тысячи брошенных бойцов.