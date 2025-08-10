Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратовской области после атаки БПЛА эвакуировали жителей трех домов, есть погибшие и пострадавшие

В Саратовской области при атаке беспилотников погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

В Саратовской области при падении беспилотного летательного аппарата во дворе жилого дома произошла трагедия. В результате атаки ВСУ погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб», — написал губернатор.

Роман Бусаргин отметил, что жители получили необходимую медицинскую помощь, один пострадавший был госпитализирован. Для жертв атаки ВСУ организована поддержка, а семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь.

В связи с падением обломков были эвакуированы жители трех многоквартирных домов, уточнил губернатор Саратовской области. Для временного размещения эвакуированных был открыт пункт в соседней школе. Планируется, что после завершения необходимых оперативных мероприятий люди смогут вернуться в свои квартиры уже в ближайшее время.

«В части квартир выбило окна. Перед районной администрацией поставлена задача оперативно отработать вопрос с их заменой. Необходимые средства на восстановление будут выделены», — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали несколько автомобилей. Для владельцев автомобилей уже проработаны механизмы материальной поддержки, а сотрудники администрации готовы провести встречи с жителями для разъяснения всех вопросов и оказания необходимой помощи.

Бусаргин подчеркнул, что в ближайшие часы в регионе будет развернут оперативный штаб, куда жители смогут обратиться с любыми проблемами и вопросами, связанными с инцидентом. В случае необходимости гражданам будет предоставлено временное жилье в гостиницах, чтобы обеспечить им комфорт и безопасность во время восстановительных работ.

Напомним, в ночь на 10 августа Министерство обороны России зафиксировало масштабную атаку украинских беспилотников. В ходе операции над несколькими регионами страны, а также над акваторией Азовского моря, были уничтожены и перехвачены в общей сложности 121 беспилотный летательный аппарат.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше