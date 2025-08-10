В Саратовской области после атаки БПЛА эвакуировали жителей трех домов, есть погибшие и пострадавшие

В Саратовской области при падении беспилотного летательного аппарата во дворе жилого дома произошла трагедия. В результате атаки ВСУ погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб», — написал губернатор.
Роман Бусаргин отметил, что жители получили необходимую медицинскую помощь, один пострадавший был госпитализирован. Для жертв атаки ВСУ организована поддержка, а семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь.
В связи с падением обломков были эвакуированы жители трех многоквартирных домов, уточнил губернатор Саратовской области. Для временного размещения эвакуированных был открыт пункт в соседней школе. Планируется, что после завершения необходимых оперативных мероприятий люди смогут вернуться в свои квартиры уже в ближайшее время.
«В части квартир выбило окна. Перед районной администрацией поставлена задача оперативно отработать вопрос с их заменой. Необходимые средства на восстановление будут выделены», — говорится в сообщении.
Кроме того, пострадали несколько автомобилей. Для владельцев автомобилей уже проработаны механизмы материальной поддержки, а сотрудники администрации готовы провести встречи с жителями для разъяснения всех вопросов и оказания необходимой помощи.
Бусаргин подчеркнул, что в ближайшие часы в регионе будет развернут оперативный штаб, куда жители смогут обратиться с любыми проблемами и вопросами, связанными с инцидентом. В случае необходимости гражданам будет предоставлено временное жилье в гостиницах, чтобы обеспечить им комфорт и безопасность во время восстановительных работ.
Напомним, в ночь на 10 августа Министерство обороны России зафиксировало масштабную атаку украинских беспилотников. В ходе операции над несколькими регионами страны, а также над акваторией Азовского моря, были уничтожены и перехвачены в общей сложности 121 беспилотный летательный аппарат.