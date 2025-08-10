Ричмонд
ВС РФ поразили железнодорожный узел, обеспечивающий переброску ВСУ в Донбасс

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские войска поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивавший переброску ВСУ в Донбасс, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 134 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ в Донбасс, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах», — сказали в министерстве.