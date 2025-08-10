В городе Миллерово после атаки БПЛА вводится локальный режим ЧС

— В настоящее время в зоне повреждения вводится режим ЧС, муниципальная комиссия проводит оценку ущерба. Пострадавшим будет оказана помощь. Люди не пострадали, — подчеркнул Олег Коваленко.
По словам чиновника, от обломков БПЛА пострадали «несколько частных домовладений».
Напомним, ранее о последствиях воздушной атаки сообщил также врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По словам донского главы, в нескольких частных домах в городе Миллерово выбило стекла, также был поврежден забор.
