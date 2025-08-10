Обломки вражеского БПЛА повредили стену дома в Воронежской области

Один из девяти беспилотников, уничтоженных в Воронежской области, повредил стену частного жилого дома. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев 10 августа.
Эти дроны были обнаружены и сбиты в семи муниципальных районах в минувшую ночь. В настоящее время режим опасности атаки БПЛА уже отменен.
Всего в Воронежской области было уничтожено девять беспилотников Вооруженных сил Украины. Атака проходила с 20:00 до 6:10. По предварительной информации, обошлось без жертв.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше