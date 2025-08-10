Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске обломки БПЛА упали на пустырь

В станице под Новороссийском обломки дрона вызвали пожар.

Источник: Комсомольская правда

В станице Натухаевской под Новороссийском обломки беспилотника упали на пустырь, вызвав возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что разрушений и пострадавших нет, и оперативные службы работают на месте происшествия.

«Возгорание ликвидировано. Разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Кравченко.

Мэр также напомнил жителям о запрете на фото- и видеосъемку атак дронов, работы средств ПВО и специальных служб и распространение этих материалов в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае сохраняется угроза атаки беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше