В Новороссийске обломки БПЛА упали на пустырь

В станице Натухаевской под Новороссийском обломки беспилотника упали на пустырь, вызвав возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что разрушений и пострадавших нет, и оперативные службы работают на месте происшествия.
«Возгорание ликвидировано. Разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Кравченко.
Мэр также напомнил жителям о запрете на фото- и видеосъемку атак дронов, работы средств ПВО и специальных служб и распространение этих материалов в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае сохраняется угроза атаки беспилотников.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше