В ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ «Эдельвейс»

«В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения “Южной” группировки войск была вскрыта (и уничтожена — ред.) огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ “Эдельвейс” на константиновском направлении в районе населенного пункта Свято-Покровское Донецкой Народной Республики», — сказали в пресс-центре.
Отмечается, что украинские военные пренебрегли маскировкой и вышли на открытую местность, тем самым раскрыли местоположение опорного пункта.
«В результате точного удара артиллерии и ФПВ-дронов опорный пункт противника был уничтожен», — добавили военные.