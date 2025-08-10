Ричмонд
В ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ «Эдельвейс»

ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили опорный пункт с пехотой из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.

Источник: © РИА Новости

«В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения “Южной” группировки войск была вскрыта (и уничтожена — ред.) огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ “Эдельвейс” на константиновском направлении в районе населенного пункта Свято-Покровское Донецкой Народной Республики», — сказали в пресс-центре.

Отмечается, что украинские военные пренебрегли маскировкой и вышли на открытую местность, тем самым раскрыли местоположение опорного пункта.

«В результате точного удара артиллерии и ФПВ-дронов опорный пункт противника был уничтожен», — добавили военные.

