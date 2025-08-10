Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Тульской областью уничтожены пять украинских беспилотников

ТУЛА, 10 августа. /ТАСС/. Силами ПВО над территорией Тульской области уничтожены пять украинских беспилотников, обошлось без последствий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения ПВО Минобороны России отразили очередную воздушную атаку украинских беспилотников. Было уничтожено пять БПЛА. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, добавил Миляев.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше