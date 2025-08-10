Над Тульской областью уничтожены пять украинских беспилотников

«Подразделения ПВО Минобороны России отразили очередную воздушную атаку украинских беспилотников. Было уничтожено пять БПЛА. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении.
В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, добавил Миляев.
