Над российскими регионами перехватили еще 26 украинских беспилотников

«В период с 15:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили:
- 11 БПЛА — в Брянской области;десять — в Калужской;
- три — в Краснодарском крае;
- по одному — в Рязанской и Белгородской областях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше