Над российскими регионами перехватили еще 26 украинских беспилотников

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили вечером 26 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В период с 15:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

Российские бойцы сбили:

  • 11 БПЛА — в Брянской области;десять — в Калужской;
  • три — в Краснодарском крае;
  • по одному — в Рязанской и Белгородской областях.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

