Рютте: поставки оружия Украине продолжатся независимо от саммита РФ и США

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды согласились финансировать поставки американского вооружения на Украину. Сообщается, что сумма финансирования превышает миллиард долларов. Так, дополнительный пакет американского вооружения на 500 миллионов долларов взяли на себя Дания, Норвегия и Швеция. Ранее также Нидерланды согласились заплатить за боеприпасы и системы противовоздушной обороны Patriot более 500 миллионов долларов.