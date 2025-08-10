Рютте: поставки оружия Украине продолжатся независимо от саммита РФ и США

«Абсолютно верно, они продолжатся», — считает генсек.
Он добавил, что в распоряжении НАТО уже есть первые два пакета, обязательства по которым лежат на Нидерландах. Рютте полагает, что решения о дальнейших поставках вооружения будут объявлены в ближайшие дни.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды согласились финансировать поставки американского вооружения на Украину. Сообщается, что сумма финансирования превышает миллиард долларов. Так, дополнительный пакет американского вооружения на 500 миллионов долларов взяли на себя Дания, Норвегия и Швеция. Ранее также Нидерланды согласились заплатить за боеприпасы и системы противовоздушной обороны Patriot более 500 миллионов долларов.
Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом запланирована на 15 августа 2025 года. Местом проведения был выбрана выбрана Аляска. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил эту информацию и добавил: стороны сосредоточатся на обсуждении пути к долгосрочному миру по Украине.