Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте: поставки оружия Украине продолжатся независимо от саммита РФ и США

В НАТО заявили, что поставки оружия Украине продолжатся независимо от саммита РФ и США.

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что снабжение ВСУ американским вооружением за счет стран-членов Евросоюза продолжатся, вне зависимости от итогов переговоров саммита России и США. Об этом Рютте заявил в интервью CBS News, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Абсолютно верно, они продолжатся», — считает генсек.

Он добавил, что в распоряжении НАТО уже есть первые два пакета, обязательства по которым лежат на Нидерландах. Рютте полагает, что решения о дальнейших поставках вооружения будут объявлены в ближайшие дни.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды согласились финансировать поставки американского вооружения на Украину. Сообщается, что сумма финансирования превышает миллиард долларов. Так, дополнительный пакет американского вооружения на 500 миллионов долларов взяли на себя Дания, Норвегия и Швеция. Ранее также Нидерланды согласились заплатить за боеприпасы и системы противовоздушной обороны Patriot более 500 миллионов долларов.

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом запланирована на 15 августа 2025 года. Местом проведения был выбрана выбрана Аляска. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил эту информацию и добавил: стороны сосредоточатся на обсуждении пути к долгосрочному миру по Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше