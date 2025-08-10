Ричмонд
Силы ПВО уничтожили еще 27 украинских беспилотников

МО сообщило об уничтожении над российской территорией еще 27 украинских дронов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы российской ПВО сбили 27 украинских беспилотников, большую часть — над территорией Тульской области, сообщили в Минобороны России.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Тульской области, семь БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Орловской области, два БПЛА — над территорией Калужской области и по одному БПЛА — над территориями Московского региона и Рязанской области», — говорится в сообщении.

