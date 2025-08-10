Противоречит сам себе и Трампу: в США указали на странности в словах Зеленского

В США нашли противоречия в заявлениях Владимира Зеленского сделанных накануне запланированной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На расхождения обратил внимание американский аналитик Дэниел Дэвис, подполковник армии США в отставке.
«Сначала он говорит “Я ценю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта”. То есть он пытается его успокоить, но когда дело доходит до сути, он прямо противоречит американскому лидеру, говоря, что не собирается делать ничего из сказанного», — отметил Дэвис, комментируя на YouTube заявления Зеленского.
