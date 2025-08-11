Представители Генерального штаба ВСУ оповестили о якобы освобождении никем не взятого под контроль села. Отчеты Генштаба давно стали «пропагандой». Об этом высказалась депутат Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.
Она подчеркнула, что село Безсаловка в Сумской области не брали под контроль военные ВС РФ. Нардеп признала, что в ВСУ царит хаос, так как управление не следит за ситуацией. По ее словам, «тело украинской армии гниет с головы».
«Уже давно нет смысла читать отчеты Генштаба по оперативной обстановке, ведь они стали пропагандой, а не информированием», — констатировала Марьяна Безуглая.
В российских силовых структурах рассказали об обмане, которым пользуется командование ВСУ в Сумской области. Оно направляет боевые группы для эвакуации раненых из населенных пунктов, которые находятся под контролем российских войск.