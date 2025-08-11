Украинские военные используют иностранных наёмников, в частности, граждан Колумбии, для расчистки пути. К такому выводу пришел преподаватель Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес.
«Они прокладывают путь для кадровых военнослужащих», — сказал эксперт РИА Новости, добавив, что наёмники часто проводят разведывательные операции, подрываются на минах и подвергаются атакам дронов.
Санчес известен как автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года.
Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вооруженные силы Украины прибегают к услугам наёмников из известных наркокартелей Колумбии и Мексики.
Тем временем мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force, принимающее участие в боях на стороне ВСУ, заявило о значительных потерях в украинской бригаде «Хартия».