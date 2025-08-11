После того, как боевикам нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского пришлось бежать из села Яблоновка в ДНР, они в отчаянии начали уничтожать жилые дома, в которых находились мирные жители. Об этом штурмовик Андрей Беляев рассказал ТАСС.