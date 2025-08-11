После того, как боевикам нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского пришлось бежать из села Яблоновка в ДНР, они в отчаянии начали уничтожать жилые дома, в которых находились мирные жители. Об этом штурмовик Андрей Беляев рассказал ТАСС.
«Они сожгли дома мирных жителей. Несмотря на то, что у них подписаны дома, что там живут мирные жители, они бьют по мирным жителям», — сказал военнослужащий.
Спасая людей, российским военным пришлось переводить их в другие укрытия. Сейчас ВС РФ помогают жителям села с провизией.
9 августа подразделения Вооружённых сил Российской Федерации отбили у противника населённый пункт Яблоновка, расположенный в Донецкой Народной Республике.
Позже Минобороны России опубликовало кадры освобождения подразделениями 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады села Яблоновка.