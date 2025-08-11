План «Ковер» введен в аэропорту Нижнего Новгорода из-за угрозы атаки БПЛА

«Данные ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов», — пояснил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Отметим, что утром в понедельник режим «Ковер» также вводился еще в одном приволожском аэропорту — пензенском. Об этом сообщал губернатор региона Олег Мельниченко. Ограничения в аэропорту Пензы действовали около часа.
«На данный момент временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят», — рассказал Мельниченко.
