План «Ковер» введен в аэропорту Нижнего Новгорода из-за угрозы атаки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 августа, ФедералПресс. Нижегородский аэропорт Стригино ранним утром 11 августа временно закрыли из-за опасности налета беспилотников. Воздушная гавань временно не отправляет и не принимает самолеты.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Данные ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов», — пояснил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отметим, что утром в понедельник режим «Ковер» также вводился еще в одном приволожском аэропорту — пензенском. Об этом сообщал губернатор региона Олег Мельниченко. Ограничения в аэропорту Пензы действовали около часа.

«На данный момент временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят», — рассказал Мельниченко.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Удмуртии определили имена десяти человек, в честь которых могут назвать новый терминал ижевского аэропорта. Конкурс проводит общественная палата республики. По итогам голосования к 21 августа отберут три возможных варианта названия воздушной гавани.

