Обнародовано число потерь ВСУ за неделю под ЛНР

Спикер уточнил, что войска РФ также ликвидировали четыре танка, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 53 склада ВСУ под ЛНР. По словам эксперта, боевики ВСУ пытались контратаковать почти на всех участках этого направления.