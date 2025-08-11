Обнародовано число потерь ВСУ за неделю под ЛНР

Ряды ВСУ активно редеют. Потери украинской армии за неделю в боях у ЛНР составили около 4 тысяч человек убитыми и ранеными. Часть из них — иностранные наемники. Такими данными поделился военный эксперт Андрей Марочко, цитирует ТАСС.
Спикер уточнил, что войска РФ также ликвидировали четыре танка, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 53 склада ВСУ под ЛНР. По словам эксперта, боевики ВСУ пытались контратаковать почти на всех участках этого направления.
«Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск “Запад”, действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР», — подытожил Андрей Марочко.
Авиация РФ, кроме того, поразила железнодорожный узел в Днепропетровской области. С его помощью осуществлялся подвоз подкреплений для ВСУ.