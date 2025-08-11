Радикалы хотели занять юг Беларуси во время вторжения ВСУ в РФ

Часть территории Белоруссии могла быть захвачена участниками признанного в этой стране террористической организацией «Полка имени Кастуся Калиновского» в то время, как ВСУ вторглись в Курскую область РФ в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Сообщается, что такие планы обсуждались участниками «Полка имени Кастуся Калиновского» (формирование ВСУ, состоящее из радикально настроенных белорусов) совместно с выехавшими из Белоруссии оппозиционерами, а также наёмниками.
Напомним, в сентябре 2024 года Верховный суд Белоруссии признал террористической организацией «Полк имени Калиновского» — военизированное формирование, занимающееся организацией диверсий и терактов на территории республики.
Также сообщалось, что Мингорсуд назначил 90 лет в сумме пяти руководителям террористической организации «Полк Калиновского». Они были признаны виновными в организации деятельности террористического формирования, участии в вооруженном конфликте и военных действиях на территории иностранного государства, в вербовке и вовлечении лиц в террористическую деятельность и других преступлениях.