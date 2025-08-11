Радикалы хотели занять юг Беларуси во время вторжения ВСУ в РФ

Также сообщалось, что Мингорсуд назначил 90 лет в сумме пяти руководителям террористической организации «Полк Калиновского». Они были признаны виновными в организации деятельности террористического формирования, участии в вооруженном конфликте и военных действиях на территории иностранного государства, в вербовке и вовлечении лиц в террористическую деятельность и других преступлениях.