Северо-Балтийская восьмерка оценила инициативу Трампа по Украине: что говорится в заявлении

Как сообщалось, Путин и Трамп встретятся на Аляске, чтобы обсудить условия долгосрочного мира по Украине. Позже телеканал NBC News со ссылкой на свои источники заявил, что Белый дом рассматривает возможность включения в число участников Зеленского. Однако, по данным CNN, любые встречи украинского лидера, вероятнее всего, произойдут после переговоров президентов России и США.