Северо-Балтийская восьмерка оценила инициативу Трампа по Украине: что говорится в заявлении

Страны Северо-Балтийской восьмерки (NB8) поддержали инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Совместное заявление стран-участниц было опубликовано на сайте правительства Норвегии.
Участники блока заявили о готовности внести дипломатический вклад в работу по урегулированию, «сохраняя при этом военную и финансовую поддержку Украины».
«Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этому конфликту и заложить основы для справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность в Европе», — говорится в заявлении.
Авторы документа выразили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, указав на готовность содействовать мирному процессу дипломатическими средствами, «существенную военную и финансовую поддержку» Киева, а также продолжать вводить санкционные ограничения.
В документе выражено мнение, что запущенный процесс должен гарантировать «жизненно важные» интересы Киева и Европы. Отдельно отмечена необходимость надежных гарантий безопасности.
В состав Северо-Балтийской восьмерки входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, а также Латвия, Литва и Эстония.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров по урегулированию украинского конфликта. По словам представителя американской администрации, несмотря на настрой это, Трамп считает необходимым дать шанс переговорным процессам.
Напомним, что 8 августа Трамп объявил о проведении встречи с Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске. Причем встречу американский лидер назвал «долгожданной», а выбор места — логичным, поскольку Америка и Россия — близкие соседи. Он также обратил внимание, что в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и возможны крупные общие проекты.
Как сообщалось, Путин и Трамп встретятся на Аляске, чтобы обсудить условия долгосрочного мира по Украине. Позже телеканал NBC News со ссылкой на свои источники заявил, что Белый дом рассматривает возможность включения в число участников Зеленского. Однако, по данным CNN, любые встречи украинского лидера, вероятнее всего, произойдут после переговоров президентов России и США.