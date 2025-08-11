Ричмонд
Сотрудник арзамасского предприятия погиб при атаке беспилотников 11 августа

Еще двое ранены.

Источник: Время

Атака вражескими беспилотниками совершена по двум промышленным зонам в Нижегородской области ночью 11 августа. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

При отражении в Арзамасском округе один сотрудник предприятия погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу.

«Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье», — сообщил Глеб Никитин.

По его словам, на месте сейчас работают специалисты, мэр Арзамаса Александр Щелоков координирует ситуацию.