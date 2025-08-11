Утром 11 августа в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

— Будьте бдительны! В экстренных случаях звоните 112, — обратились к самарцам.
В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили жителям региона, как вести себя при атаке БПЛА. Нужно сразу же укрыться в ближайшем здании, оставаться на улице или в транспорте может быть опасно. В здании советуют спуститься в паркинг, подвал или на нижние этажи, а вот пользоваться лифтом запрещено. В квартире рекомендуют найти место без окон и несущих конструкций и сесть в нем на пол, при этом нельзя подходить к окнам.
