Утром 11 августа в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили жителям региона, как вести себя при атаке БПЛА. Нужно сразу же укрыться в ближайшем здании, оставаться на улице или в транспорте может быть опасно. В здании советуют спуститься в паркинг, подвал или на нижние этажи, а вот пользоваться лифтом запрещено. В квартире рекомендуют найти место без окон и несущих конструкций и сесть в нем на пол, при этом нельзя подходить к окнам.