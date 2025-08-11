Ричмонд
Утром 11 августа в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

Самарцев призывают быть бдительными из-за угрозы атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Опасность атаки БПЛА объявили в Самарской области утром 11 августа. Сообщение с предупреждением опубликовали в приложении МЧС около 05.30 по самарскому времени.

— Будьте бдительны! В экстренных случаях звоните 112, — обратились к самарцам.

В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили жителям региона, как вести себя при атаке БПЛА. Нужно сразу же укрыться в ближайшем здании, оставаться на улице или в транспорте может быть опасно. В здании советуют спуститься в паркинг, подвал или на нижние этажи, а вот пользоваться лифтом запрещено. В квартире рекомендуют найти место без окон и несущих конструкций и сесть в нем на пол, при этом нельзя подходить к окнам.

