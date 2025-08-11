Глава киевского режима Владимир Зеленский в панике из-за предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис.
«Он злой, грустный, в каком-то смысле даже в паническом состоянии по поводу того, что Путин и Трамп встречаются в пятницу. Он, очевидно, в шоке от того, что, несмотря на обещания, против России не ввели санкции», — сказал он в эфире своего YouTube-канала, комментируя недавнее заявление украинского лидера об отказе от территориальных уступок.
Меркурис отметил, что все недавние заявления Зеленского о невозможности обсуждать территориальный вопрос с Россией якобы из-за ограничений Конституции стали не более чем хорошей манипуляцией. Таким образом он трактует основной закон Украины.
«В любом случае, он просто прячется за Конституцией», — добавил британский аналитик.
Ранее сообщалось, что Зеленский и европейские страны в панике перед переговорами Путина и Трампа, поэтому намерены всеми силами сорвать встречу, устраивая провокации.