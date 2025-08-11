В Татарстане третий день подряд вводят режим беспилотной опасности

Мера вводится, если выявлены БПЛА, направляющиеся к республике. На момент публикации о закрытии аэропортов в Татарстане не сообщалось.
Это уже третий день подряд, когда в Татарстане вводится режим беспилотной опасности. Вчера, 10 августа, режим вводился дважды: сначала в 05:43 мск и был отменен через три часа, затем повторно в 14:40 мск и действовал около пяти часов. Накануне, 9 августа, над республикой было уничтожено три беспилотника.
