В Татарстане третий день подряд вводят режим беспилотной опасности

На территории Татарстана в 03:52 мск введен режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Мера вводится, если выявлены БПЛА, направляющиеся к республике. На момент публикации о закрытии аэропортов в Татарстане не сообщалось.

Это уже третий день подряд, когда в Татарстане вводится режим беспилотной опасности. Вчера, 10 августа, режим вводился дважды: сначала в 05:43 мск и был отменен через три часа, затем повторно в 14:40 мск и действовал около пяти часов. Накануне, 9 августа, над республикой было уничтожено три беспилотника.

