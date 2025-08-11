Ричмонд
В ДНР сняли на видео удар по лодке, на которой пытался скрыться отряд ВСУ

Лодка ВСУ в акватории Клебан-Быкского водохранилища была уничтожена расчётами FPV-дронов ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы России нанесли удар по лодке, на которой в ДНР пытался скрытно выйти из окружения отряд ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ.

Плавательное средство находилось в акватории Клебан-Быкского водохранилища. Солдаты 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ хотели использовать лодку, чтобы бежать с южного берега этого водоёма в направлении населённого пункта Константиновка.

Плавательное средство, на которое был установлен электромотор, было уничтожено расчётами FPV-дронов. Также было опубликовано видео с места поражения цели. Судя по кадрам, можно предположить, что удар пришелся в мотор.

В Минобороны РФ уточнили, что в настоящее время оба берега водохранилища находятся под огневым контролем российской группировки войск «Юг».

Напомним, 10 августа стало известно, что российские войска уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска в ДНР. Для нанесения удара использовалось артиллерийское 122-миллиметровое орудие «Д-30».

