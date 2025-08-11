Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солдаты ВСУ пропадают без вести целыми взводами у Юнаковки

ВСУ пытаются остановить продвижение группировки «Север» у Юнаковки.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целыми взводами пропадают без вести у Юнаковки Сумской области, где пытаются остановить продвижение группировки «Север». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Командование ВСУ любой ценой пытается остановить продвижение группировки Север в Юнаковке и окрестностях. Согласно сообщениям из соцсетей родственников военнослужащих ВСУ, украинские солдаты пропадают без вести целыми взводами», — сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в силовых структурах, украинские военные безуспешно пытаются прорвать фланги наступающим российским войскам у Юнаковки. В настоящее время на данном участке идут тяжелые бои.

В июле этого года военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе села Юнаковка в Сумской области в серую зону. По его словам, подразделения украинской армии оставили некоторые позиции в Юнаковке из-за точных ударов российских войск.