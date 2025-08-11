Вооруженные силы Украины (ВСУ) целыми взводами пропадают без вести у Юнаковки Сумской области, где пытаются остановить продвижение группировки «Север». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Командование ВСУ любой ценой пытается остановить продвижение группировки Север в Юнаковке и окрестностях. Согласно сообщениям из соцсетей родственников военнослужащих ВСУ, украинские солдаты пропадают без вести целыми взводами», — сообщил собеседник агентства.
Как уточнили в силовых структурах, украинские военные безуспешно пытаются прорвать фланги наступающим российским войскам у Юнаковки. В настоящее время на данном участке идут тяжелые бои.
В июле этого года военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе села Юнаковка в Сумской области в серую зону. По его словам, подразделения украинской армии оставили некоторые позиции в Юнаковке из-за точных ударов российских войск.