Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два украинских беспилотника сбили в Нижегородской области

Две украинских БПЛА сбили в Нижегородской области утром 11 августа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, речь о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Еще четыре беспилотника уничтожили над территорией Крыма и один — в Белгородской области. Ранее выяснилось, что в результате отражения атаки БПЛА в Арзамасском округе погиб человек. Мэр Арзамаса Александр Щелоков призвал население сохранять спокойствие.

Также мы рассказывали, что этим утром в нижегородском аэропорту вводились временные ограничения. К настоящему моменту они сняты.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше