Два украинских беспилотника сбили в Нижегородской области

По данным ведомства, речь о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Еще четыре беспилотника уничтожили над территорией Крыма и один — в Белгородской области. Ранее выяснилось, что в результате отражения атаки БПЛА в Арзамасском округе погиб человек. Мэр Арзамаса Александр Щелоков призвал население сохранять спокойствие.
Также мы рассказывали, что этим утром в нижегородском аэропорту вводились временные ограничения. К настоящему моменту они сняты.
