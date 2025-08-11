Ричмонд
Пожар возле автозаправки в Темрюке вспыхнул после падения обломков БПЛА

Обломки БПЛА обнаружили в нескольких районах Кубани.

Вечером 10 августа обломки беспилотников обнаружили в нескольких муниципалитетах Кубани. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщает региональный оперштаб.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Темрюке, где рядом с автозаправочной станцией из-за падения фрагментов дрона загорелась сухая трава на площади 800 квадратных метров. Пожар оперативно локализовали. Обломки беспилотников также обнаружили в микрорайоне Правобережный и Кизилташском лимане.

В Абинском районе обломки беспилотника упали в поле возле хутора Садовый. В Выселковском районе — в поле около села Новомалороссийского. В Анапе — в виноградниках Первомайского сельского округа в отдалении от населенных пунктов.

Власти призывают жителей сообщать об обнаружении обломков дронов по телефону 112. В оперштабе также напомнили, что к фрагментам БПЛА нельзя подходить, а также нельзя пользоваться возле них электроникой, в том числе телефонами.

По сообщению Минобороны РФ, в период с 15 до 18 часов в небе над Краснодарским краем сбили три дрона. Еще три беспилотника над Кубанью и два — над Азовским морем перехватили в период с 11:30 до 15:00.

Ранее сообщалось, что за трое суток в небе над Кубанью сбили более 100 дронов.

