За утро над Крымом сбили еще 4 БПЛА

Российские военные снова успешно отбили атаку противника.

Министерство обороны Российской Федерации объявило об успешном поражении беспилотных летательных аппаратов противника в воздушном пространстве над Крымским полуостровом 11 августа.

По информации от военного ведомства, в понедельник утром в небе над Крымом были успешно нейтрализованы четыре беспилотных летательных аппарата противника. Ранее также сообщалось об уничтожении четырех БПЛА в ночное время.

