За утро над Крымом сбили еще 4 БПЛА

Министерство обороны Российской Федерации объявило об успешном поражении беспилотных летательных аппаратов противника в воздушном пространстве над Крымским полуостровом 11 августа.
По информации от военного ведомства, в понедельник утром в небе над Крымом были успешно нейтрализованы четыре беспилотных летательных аппарата противника. Ранее также сообщалось об уничтожении четырех БПЛА в ночное время.
