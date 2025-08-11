Агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис, в том числе в результате сокращения финансовой помощи западных стран. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Как уточняется в заявлении, в прошлом году подразделения ФСБ России предотвратили 110 терактов, ликвидировали 45 террористических ячеек и задержали свыше 1 тысячи причастных к терроризму лиц.
«Конечно, большая часть терактов в России пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис», — уточнил оперативный сотрудник ФСБ.
По его словам, отсутствие подготовленной агентуры и сокращение финансовой помощи западных партнеров наложили свой отпечаток на деятельность Службы безопасности Украины (СБУ).
Кроме того, в ФСБ сообщили, что в этом году спецслужбы Украины все чаще прибегают к сценарию проведения диверсий, когда исполнителей устраняют вместе с целью теракта. В пример привели убийство основателя добровольческого батальона Армена Саркисяна в жилом комплексе «Алые паруса».