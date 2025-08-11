Названа причина кризиса агентурной сети спецслужб Украины

Кроме того, в ФСБ сообщили, что в этом году спецслужбы Украины все чаще прибегают к сценарию проведения диверсий, когда исполнителей устраняют вместе с целью теракта. В пример привели убийство основателя добровольческого батальона Армена Саркисяна в жилом комплексе «Алые паруса».