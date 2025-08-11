551 минуту над Воронежской областью действовал режим атаки беспилотников

Вчера, 10 августа, в 23:50 над Воронежской областью объявили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. А спустя чуть более девять часов — в 9:01 11 августа режим отменили.
Напомним, что в 0:46 объявлялась тревога в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА по Бобровскому району, а в 0:50 — по Бутурлиновскому району. Но в 4:54 угрозу удара по двум муниципалитетам отменили.
За минувшую ночь время дежурные силы ПВО сбили два беспилотника на юге области. По словам Александра Гусева, обошлось без пострадавших и разрушений.
Тем временем, над десятью регионами нашей страны, по данным Минобороны РФ, уничтожили 32 вражеских беспилотника.
