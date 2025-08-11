Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

551 минуту над Воронежской областью действовал режим атаки беспилотников

ВСУ атаковали южные районы области.

Вчера, 10 августа, в 23:50 над Воронежской областью объявили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. А спустя чуть более девять часов — в 9:01 11 августа режим отменили.

Напомним, что в 0:46 объявлялась тревога в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА по Бобровскому району, а в 0:50 — по Бутурлиновскому району. Но в 4:54 угрозу удара по двум муниципалитетам отменили.

За минувшую ночь время дежурные силы ПВО сбили два беспилотника на юге области. По словам Александра Гусева, обошлось без пострадавших и разрушений.

Тем временем, над десятью регионами нашей страны, по данным Минобороны РФ, уничтожили 32 вражеских беспилотника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше