Бойца СВО Дениса Давыдова похоронят под Волгоградом

Скорбная весть пришла в Новоаннинский район Волгоградской области. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции героически погиб наш земляк, Денис Давыдов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «Новоаннинский сегодня».
Денис показал пример настоящего мужества, стойкости и самоотверженности. Он был верным сыном своей Родины, храбрым воином, который не дрогнул в трудную минуту и отдал самое ценное — свою жизнь — ради мирного будущего. Его имя навсегда вписано в историю доблести и чести.
Прощание с героем состоится в среду, 13 августа. Траурная церемония начнется в 10:30 у Дворца культуры в хуторе Красный Октябрь. После этого, в 13:00, в городе Новоаннинском в кафе «Ночник» пройдет поминальный обед, где близкие смогут почтить память павшего воина.