Бойца СВО Дениса Давыдова похоронят под Волгоградом

Денис показал пример настоящего мужества, стойкости и самоотверженности. Он был верным сыном своей Родины, храбрым воином, который не дрогнул в трудную минуту и отдал самое ценное — свою жизнь — ради мирного будущего. Его имя навсегда вписано в историю доблести и чести.