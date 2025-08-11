ТАСС: взятого в плен в ДНР наемника из Британии Хейдена этапировали в Москву

Сейчас наемник содержится в одном из СИЗО Москвы и сотрудничает со следствием. Уточняется также, что до участия в боях на стороне ВСУ Хейден служил в Вооруженных силах Британии, но был разжалован из-за пристрастия к запрещённым веществам. До подписания контракта он работал в магазине спортивных часов. Под Торецком он проходил службу во взводе тяжелого вооружения. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает до 15 лет заключения.