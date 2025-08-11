ТАСС: взятого в плен в ДНР наемника из Британии Хейдена этапировали в Москву

Наемника из Британии Уильяма Хейдена, который попал в плен ВС России во время боев под Торецком, этапирован в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По информации агентства, Хейдену предъявлено обвинение в наёмничестве.
«Взятый в плен под Торецком уроженец Саутгемптона, специалист по ПТРК Javelin Уильям Дэвис Хейден этапирован в Московский регион для проведения с ним следственных действий, а также ряда судебно-медицинских экспертиз», — заявил собеседник агентства.
Сейчас наемник содержится в одном из СИЗО Москвы и сотрудничает со следствием. Уточняется также, что до участия в боях на стороне ВСУ Хейден служил в Вооруженных силах Британии, но был разжалован из-за пристрастия к запрещённым веществам. До подписания контракта он работал в магазине спортивных часов. Под Торецком он проходил службу во взводе тяжелого вооружения. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает до 15 лет заключения.
В зоне СВО был убит колумбийский наемник Дейвис Артуро Гутьеррес. Собираясь на Украину, он соврал семье, что едет на заработки в Польшу, пишет издание El Tiempo.