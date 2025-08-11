В Татарстане наблюдаются «зависания» мобильного Интернета

В Татарстане жители жалуются на помехи в работе мобильной связи. Утром «обвалились» почти все онлайн-сервисы.
Напомним, почти с четырёх утра в Татарстане действует режим беспилотной опасности.
Он сохраняется уже больше пяти часов. К слову, в Татарстане начали развертывать точки бесплатного доступа Wi-Fi на случай подобных сбоев. Подключиться можно в парках, кафе, МФЦ.
