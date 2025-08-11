В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в аэропорту Волгограда сняты ранее введенные 11 августа ограничения на прием и выпуск пассажирских авиалайнеров, которые вводились в целях обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
На данный момент волгоградский аэропорт работает в обычном режиме.
Напомним, запрет на полеты в аэропорту Волгограда был введен Росавиацией в понедельник, 11 августа, в 9:38.