Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты

Воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в аэропорту Волгограда сняты ранее введенные 11 августа ограничения на прием и выпуск пассажирских авиалайнеров, которые вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

На данный момент волгоградский аэропорт работает в обычном режиме.

Напомним, запрет на полеты в аэропорту Волгограда был введен Росавиацией в понедельник, 11 августа, в 9:38.