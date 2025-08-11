21-летний сапер из Осинского района погиб в зоне СВО

Данил проходил службу в инженерно-саперной роте сводного 900-го полка оперативного назначения 116 оброн (отдельная бригада особого назначения). Получил воинское звание сержант. Боец родился 29 февраля 2004 года в селе Русские Янгуты. В 2019 году закончил Русско-Янгутскую СОШ. После окончания школы поступил в Иркутский техникум экономики и права на специальность «Юрист». Окончил техникум в 2022 году. В этом же году был призван на срочную службу в подразделение Росгвардии в Москве.