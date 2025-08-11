21-летний сапер из Осинского района погиб в зоне СВО

31 июля при исполнении служебных обязанностей в зоне СВО в г. Волчанск Харьковской области погиб уроженец Осинского района Приангарья Данил Габидулин. В 2023 году молодой человек заключил контракт с ВНГ РФ (Росгвардия). Во время прохождения службы был направлен на профессиональную подготовку по профессии «Сапёр-взрывотехник», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра Осинского района Бориса Хошхоева.
Данил проходил службу в инженерно-саперной роте сводного 900-го полка оперативного назначения 116 оброн (отдельная бригада особого назначения). Получил воинское звание сержант. Боец родился 29 февраля 2004 года в селе Русские Янгуты. В 2019 году закончил Русско-Янгутскую СОШ. После окончания школы поступил в Иркутский техникум экономики и права на специальность «Юрист». Окончил техникум в 2022 году. В этом же году был призван на срочную службу в подразделение Росгвардии в Москве.
Удостоен «Ордена Мужества» и знаком «За отличие в службе» 2-й степени. Прощание с военнослужащим состоится 12 августа.