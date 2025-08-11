Медики рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе

Нижегородские врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим при атаке БПЛА в Арзамасе 11 августа. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Всего в результате падения беспилотника на промышленное предприятие в Нижегородской области пострадали три человека. Двоих госпитализировали с места происшествия, еще одна женщина обратилась к медикам самостоятельно.
На данный момент врачи провели операцию одному из пострадавших. Второй находится в отделении травматологии. Получившей травмы женщине оказали помощь в медучреждении, а затем ее направили на амбулаторное лечение.
